MP acusa paraguaios por morte de boliviano Os paraguaios Osvaldo Aguilar Nunez e Hugo Ever Pereira Mendez foram denunciados anteontem pelo Ministério Público Estadual pelo roubo e morte, em 17 de julho, do boliviano Wilfredo Rodrigues Chambi. Os crimes ocorreram no Pari, na região central. Ambos também foram acusados de agredir outros dois bolivianos, que sobreviveram. Os paraguaios estavam com outras cinco pessoas (entre elas um adolescente) ainda não identificadas. A morte de Chambi faz parte da onda de violência entre imigrantes.