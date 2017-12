MP acompanhará investigações sobre assassinato de sindicalista em SP

SÃO PAULO - O Ministério Público do Estado de São Paulo irá acompanhar o inquérito policial que investiga a morte do sindicalista Sérgio Augusto Ramos, assassinado com cinco tiros no último dia 25, no Jardim Ângela, na zona sul. Foram designados para o caso, pela Procuradoria-Geral de Justiça, os promotores de Justiça Flávio Farinazzo Lorza e Ivandil Dantas da Silva.

O sindicalista, diretor de base do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo, havia denunciado ao Ministério Público Estadual esquema de desvio do subsídio pago pela Prefeitura referente ao plano de saúde dos trabalhadores, acusando o presidente do sindicato, Isao Hosoji, o Jorginho, de comandar a prática corrupta. O caso começou a ser investigado em 2008.