Mozart Ramos nega convite de Doria e Schneider deve assumir Educação

O educador Mozart Neves Ramos negou convite para a Secretaria da Educação em São Paulo. Isso por questões familiares e porque não poderia manter-se como diretor do Instituto Ayrton Senna.

Com sua negativa, quem deve ser anunciado na quinta como secretário é o ex-titular da pasta, Alexandre Schneider, que ocupou o cargo na gestão Gilberto Kassab (PSD), entre 2006 e 2012. Em artigo no Estado, no dia 2, Schneider defendeu que a gestão Doria precisaria investir em convênios para ampliação de vagas em educação infantil e creches. “O que se faz necessário é uma revisão das regras, melhor fiscalização e, sobretudo, garantir melhores condições de operação às unidades da Prefeitura e às conveniadas. Por fim, a Prefeitura deve concentrar esforços na criação de vagas na periferia.”

O Estado não conseguiu contato nesta segunda-feira, 21, com Schneider. Outro cotado para a vaga é o vereador Eliseu Gabriel. Seu partido, o PSB, apoiou Doria e deve ter participação no secretariado.