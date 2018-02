Movimento tranquilo nos aeroportos no 2º dia de greve de aeroportuários

SÃO PAULO - As operações de pousos e decolagens nos três aeroportos internacionais do país onde há paralisação de aeroportuários estavam normais, no começo da manhã desta sexta-feira, 21, com índices de atraso e cancelamento dentro da média.

No segundo dia de greve de 48 horas dos funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, registrava, até as 7 horas de hoje, três cancelamentos e um voo com atraso de mais de meia hora, entre os 33 previstos para o período.

No Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, onde apenas os terminais de cargas foram afetados ontem, entre os 14 programados, um foi cancelado e não havia atrasos. Em Brasília, do total de 10 voos previstos, três foram cancelados e também não havia atrasos.

A greve dos aeroportuários, iniciada à zero hora de ontem, teve adesão de 25% a 30% dos funcionários nos três aeroportos, informou a Infraero. Em protesto contra os planos do governo de privatizar os três aeroportos, os trabalhadores prometem ficar de braços cruzados até o fim da noite desta sexta.