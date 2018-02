Movimento sem-teto invade dois prédios em São Paulo

SÃO PAULO - Cerca de 400 famílias do movimento sem-teto invadiram três prédios em São Paulo na madrugada desta terça-feira, 4. O edifício no número 430 da Avenida Cásper Líbero, no centro da capital, foi invadido por aproximadamente 300 pessoas. Outras 200 pessoas invadiram o prédio número 124 da Rua Cristóvão Colombo Gonçalves, em Cidade Dutra, na zona sul.

Na segunda-feira, o movimento sem-teto já havia tomado o prédio abandonado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado na Rua Martins Fontes. As invasões, segundo as famílias, fazem parte da "Jornada Nacional de Lutas".