Movimento segue intenso nas rodovias de SP

O movimento ainda era intenso na tarde desta Sexta-feira Santa nas principais rodovias de São Paulo, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. Por volta das 14 horas, algumas das estradas registravam pontos de lentidão.

De acordo com as concessionárias, a Rodovia Régis Bittencourt, acumulava 4 quilômetros de congestionamento no sentido Paraná, entre os km 504 508, na região de Cajati, no interior de São Paulo.

A Fernão Dias, no sentido Minas, tinha 3 quilômetros de morosidade a partir do km 79, no acesso à avenida Coronel Sezefredo Fagundes, para onde os carros estão sendo desviados desde a interdição total da estrada no km 77, por conta do descolamento de uma encosta.

Já no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, o motorista enfrentava lentidão na região de Itaquaquecetuba, sentido Taubaté, do km 30 ao 32, próximo as praças de pedágio.