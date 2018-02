Movimento quer levar a Rodovia Castelo Branco até o Rio Paraná

PANORAMA

Movimento quer levar a Castelo até o Rio Paraná

Prefeitos e lideranças do Oeste paulista querem resgatar o projeto original, de 1961, que previa a extensão da Rodovia Castelo Branco até o Rio Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. Uma mobilização surgiu em Panorama e um documento será encaminhado ao governo estadual. A construção foi iniciada em 1963 e, na década de 1970, a pista parou em Espírito Santo do Turvo, a 325 km da capital. O movimento quer a extensão da rodovia em 340 km.

ITAPETININGA

Prédio com acervo de Júlio Prestes em obras

O prédio do Centro Cultural e Histórico de Itapetininga, de meados do século 19, que abriga o acervo do ex-presidente Júlio Prestes, vai ganhar vida nova. Um projeto de restauro orçado em R$ 310 mil recuperará as fachadas e as paredes internas do sobrado, edificadas em taipa. Júlio Prestes nasceu em Itapetininga em 15 de março de 1882 e se tornou governador em 1927, quando iniciou a construção da estação ferroviária que leva seu nome. Ele foi o último presidente da República Velha, mas foi impedido de assumir pela Revolução de 1930, que empossou Getúlio Vargas.

TIETÊ

Festa de São Benedito no roteiro internacional

A Festa de São Benedito, realizada pela Irmandade do Santo Milagreiro, foi incluída no Calendário Internacional de Turismo Étnico-Racial e Agronegócio, que engloba eventos de países de língua portuguesa, mais Canadá e França, e prevê intercâmbio de turistas. O santo viveu no século 16 e é cultuado há 120 anos. A festa é uma manifestação afrorreligiosa.

PRATÂNIA

Museu já exibe acervo do sertanejo Tinoco

O museu que homenageia a dupla Tonico e Tinoco recebeu objetos pessoais, documentos e até presentes de fãs de Tinoco, falecido em maio aos 91 anos de idade. O acervo já contava a história de Tonico, morto em 1994. A dupla cantou por seis décadas, gravou 83 discos e vendeu 150 milhões de cópias. O museu fica na casa onde a dupla viveu.

ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

MP avalia instalação de usinas no Rio Pardo

O Ministério Público abriu inquérito civil para apurar possíveis impactos da instalação de três pequenas centrais hidrelétricas no Rio Pardo. De acordo com entidades ambientais, o represamento atingirá as cidades de Óleo, Bernardino de Campos e, principalmente, Águas de Santa Bárbara. Nesse município, poderão ser afetadas as corredeiras que formam cachoeiras, um dos principais pontos turísticos da cidade. Os projetos das pequenas hidrelétricas de Figueira Branca, Santana e Niágara tramitam nos órgãos de licenciamento ambiental do Estado de São Paulo.