Movimento prepara protesto nacional O Movimento Passe Livre prepara um dia nacional de protesto na próxima quinta-feira. Em parceria com outros grupos que lutam contra o aumento das tarifas do transporte público, os integrantes do movimento confirmaram ontem atos em Campinas e nas principais capitais do País. Para a tarde de hoje, o movimento vai fazer protestos em São Paulo e no Rio. O ato de quinta-feira seria o primeiro feito com o caráter nacional organizado no País.