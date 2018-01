Movimento nos terminas rodoviários de SP começa a diminuir

O movimento de passageiros nos três terminais rodoviários de São Paulo começava a diminuir no começo da tarde deste sábado, 21, segundo informações da assessoria dos terminais. A grande movimentação nos terminais do Tietê, Barra Funda e Jabaquara ocorreu nesta sexta-feira, 20, quando foram colocados cerca de 800 ônibus extras para atender os usuários. Na manhã deste sábado, também foi grande o número de turistas embarcando, mas um pouco menor em relação a ontem, segundo a assessoria. O número de ônibus extras também diminuiu, baixando para 770 veículos. A tendência é a de que no fim da tarde a movimentação se normalize nos três terminais. De acordo com a assessoria, cerca de 620 mil pessoas vão embarcar e desembarca pelos três terminais, entre a quinta, 19 e a próxima quarta-feira de Cinzas, 25. Os destinos mais procurados neste carnaval são Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, litoral norte de São Paulo e Florianópolis.