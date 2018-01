Movimento no sistema Anchieta-Imigrantes segue tranqüilo

O movimento de veículos estava tranqüilo nas estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes, por volta das 15 horas desta quinta-feira, 25, segundo informações da concessionária Ecovias. A descida está sendo feita pela pista sul da via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para o retorno à Capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Veja também: Trânsito é tranqüilo na manhã de Natal em São Paulo Natal deve ser de sol na maior parte do País e com chuva em SP As alças de acesso à interligação Planalto foram bloqueadas pois a visibilidade estava prejudicada no topo da serra, chegando a 150 metros no ponto mais crítico. Somente os motoristas que viajam em direção ao litoral pela Rodovia dos Imigrantes podem acessar a interligação em direção à via Anchieta. Nas outras rodovias, que ligam São Paulo ao Interior e ao Litoral do Estado, o balanço das 11 horas registrava movimento abaixo do normal. As rodovias federais Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra apresentavam tráfego tranqüilo. A situação era a mesma nas rodovias estaduais, como Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhangüera e Bandeirantes. As estradas que ligam a cidade ao litoral, como dos Tamoios, Anchieta e Imigrantes, também apresentavam fluxo de veículos normal nesta manhã. O único incidente era na Rodovia Mogi-Bertioga, que estava com o tráfego interditado nos dois sentidos na altura do km 80, no trecho de serra em Bertioga, desde as 9h40, para remoção de um caminhão que caiu em uma ribanceira há dois dias. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), não havia previsão para liberação. Não há informação sobre o congestionamento no local. Feriado Das 14 às 15 horas, 2.586 veículos desceram a serra em direção ao litoral. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de 1.272 veículos. Desde a 0 hora de segunda-feira, quando teve início a contagem do Natal, 194 mil veículos viajaram para a Baixada Santista. A Ecovias estima que entre 425 e 575 mil veículos devem descer em direção ao litoral neste feriado de Natal.