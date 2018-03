Movimento nas rodovias é intenso, mas há poucos congestionamentos

O fluxo de veículos é grande em todas as vias litorâneas de São Paulo, no sentido Capital, mas sem trecho com parada. No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo de veículos é considerado normal.

Rodovia Castello Branco ainda não tem lentidão, nos dois sentidos. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes não tem morosidade, nos dois sentidos.

Na Rodovia Fernão Dias o motorista encontra um engarrafamento, no sentido São Paulo, do km 41 ao 58. A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento na região de Guaratinguetá, no sentido São Paulo, do km 60 ao 64, em razão de obras que ocupam uma faixa.

Atualizada às 21h35.