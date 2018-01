Movimento nas rodoviárias de SP no Ano Novo supera Natal

O movimento de passageiros nos três terminais rodoviários da cidade de São Paulo no feriado de Ano Novo deve superar o registrado nos dias próximos ao Natal.

Segundo estimativa da Socicam, empresa que administra os terminais, 1 milhão de pessoas devem embarcar ou desembarcar nas rodoviárias da Barra Funda, Jabaquara ou Tietê entre os dias 29 de dezembro e 5 de janeiro. Na folga de Natal, entre 22 e 28 de dezembro, o movimento foi de 950 mil passageiros.

De acordo com a Socicam, 1,07 milhão de pessoas deixaram São Paulo entre os dias 23 de dezembro e 4. Chegaram à Capital no mesmo período 733 mil passageiros. Com base nos dados, ainda devem retornar à cidade nos próximos dias 337 mil viajantes.

Os dias de maior fluxo de saída de São Paulo foram 23 de dezembro, quando 100 mil pessoas embarcaram em ônibus, e 30 de dezembro, quando 105 mil deixaram a cidade. A maioria dos paulistanos retornou para casa no domingo, 3, e nesta segunda-feira, 4.