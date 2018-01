Movimento nas estradas de SP fica mais intenso, mas ainda é tranquilo

SÃO PAULO - O movimento nas estradas paulistas neste feriado de Corpus Christi está mais intenso no

fim desta manhã desta quinta-feira, 4, mas ainda tranquilo na maioria das rodovias. A rodovia Bandeirantes no sentido capital-interior tem tráfego lento na altura de Campinas do quilômetro 50 ao 53, na pista expressa. Já Raposo Tavares e Castello Branco, que também fazem a ligação da capital com o interior, têm tráfego bom em todos os sentidos.

De acordo com a CCR NovaDutra, o tráfego começou a ficar mais lento na Via Dutra por conta de excesso de

veículos na pista sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 175. Já na direção oposta, do Rio para São Paulo, há

trechos com lentidão no quilômetro 118 e no quilômetro 176, também por conta do aumento no fluxo de carros.

No sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral, segundo a empresa que administra a rodovia, a

Ecovias, o tráfego é normal em ambos os sentidos.