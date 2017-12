Movimento nas estradas começa a se intensificar

SÃO SEBASTIÃO - Temendo enfrentar trânsito caótico, diversos motoristas decidiram passar as primeiras horas do ano na estrada no retorno à capital e interior. Movimento mais intenso no início da tarde desta quarta-feira, 1º, é registrado na Rodovia Rio-Santos, que neste ano-novo recebeu 135 mil veículos. Pouco mais da metade é esperada para retornar nesta quarta. No trecho entre Ubatuba e Caraguatatuba o motorista enfrenta lentidão.

Na Rodovia dos Tamoios, o fluxo começou a aumentar no início desta tarde, sentido Caraguatatuba-São José dos Campos, mas sem apresentar lentidão, segundo a Polícia Rodoviária. Também começou a ficar intenso o trânsito na Oswaldo Cruz, no sentido Ubatuta-Taubaté. Também não há lentidão até o início desta tarde, exceto nos nove quilômetros de serra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Rodovia Mogi-Bertioga o trânsito é intenso desde o período da manhã e há congestionamento no acesso à rodovia, em Bertioga, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Houve lentidão entre a 1h e 3h, mas no início desta tarde, apesar de intenso, o fluxo seguia normalmente.

Em Ilhabela, a fila para embarcar na balsa, segundo o Departamento Rodoviário S/A, tem demora de 50 minutos. Muitos turistas decidiram atravessar durante a madrugada para não ficar horas na fila. A partir do dia 26 de dezembro, as filas chegaram a demorar entre cinco e seis horas. Cinco balsas operam a travessia, sendo que uma delas chegou durante o feriado de ano-novo para reforçar o serviço.

A Dersa alerta aos motoristas que pretendem retornar de Ilhabela a partir desta quarta para planejar a volta fora dos horários de pico, evitando a travessia nos seguintes dias e horários: entre as 16h e 22h do dia 5 e entre as 7h e 14h do dia 6 de janeiro.

Interior. O movimento nas principais estradas do interior paulista é tranquilo nesta quarta-feira. No sistema Castelo Branco e Raposo Tavares não há congestionamentos nem pontos de lentidão. A previsão é que o fluxo de veículos aumente à partir das 16h.

No sistema Anhanguera e Bandeirantes o movimento também é tranquilo. A previsão é que o fluxo se intensifique às 15h.