Movimento marca novo ato para 2ª no Largo da Batata Pelo Facebook, o Movimento Passe Livre (MPL) marcou outro protesto para segunda-feira, no Largo da Batata, na zona oeste, às 17h. O local é o mesmo onde começou a segunda manifestação do grupo, na quinta-feira passada. A passeata chegou a bloquear faixas da Avenida Brigadeiro Faria Lima e alcançou a Marginal do Pinheiros. Até a 0h de hoje, 90 mil pessoas haviam sido convidadas para o evento e 7,7 mil haviam confirmado presença.