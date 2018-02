Movimento LGBT convoca protesto para domingo Militantes do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) e entidades sociais vão promover no domingo uma manifestação em repúdio e para reivindicar providências contra a série de atentados violentos cometidos na Avenida Paulista. O protesto está previsto para começar às 15 horas, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), de onde os manifestantes vão caminhar até o local das agressões, próximo da Estação Brigadeiro do Metrô.