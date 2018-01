Movimento intenso nas estradas que chegam a SP no último dia de férias

SÃO PAULO - O tráfego de veículos estava intenso na maioria dos rodovias que chegam a São Paulo, por volta das 18 horas deste domingo, 1, último dia de férias para a grande maioria dos estudantes.

Entre as rodovias litorâneas, a estrada com trânsito mais carregado era a dos Tamoios, na altura do km 18, onde há um estreitamento de pista, provocando congestionamento no sentido São Paulo.

A Rodovia Presidente Dutra também apresentava congestionamento, na região de Guarulhos, entre os kms 207 e 208. A situação era a mesma na região de São José dos Campos, onde havia lentidão entre os kms 144 e 147.

Já a Rodovia Rio-Santos apresentava tráfego intenso na região da Riviera de São Lourenço e a Mogi-Bertioga tinha tráfego carregado na região de serra. No sistema Anchieta-Imigrantes, o trânsito seguia normalmente.

Nas rodovias que ligam a capital ao Interior do Estado, o tráfego estava intenso na Rodovia Floriano Peixoto, sentido São José. O usuário que seguia pela Rodovia Régis Bittencourt encontrava o tráfego normal, na pista Sul (sentido Curitiba).

Do outro lado, sentido São Paulo, havia dois quilômetros de lentidão, do km 271 ao km 269, na região de Taboão da Serra, devido ao excesso de veículos. No km 278, na região de Embu das Artes, o tráfego é intenso, mas sem pontos de parada.

Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego estava normal na pista Sul (sentido São Paulo). Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), havia sete quilômetros de lentidão, do km 522 ao km 529, na região de Betim, em Minas, devido ao tombamento de uma carreta que transportava gás. A faixa 2 e o acostamento estavam bloqueados, e o tráfego seguia pela faixa 1.

Ainda na pista Norte, o motorista encontrava três quilômetros de morosidade, do km 702 ao km 705, na região de Perdões, também devido o tombamento de uma carreta. A pista estava interditada e equipes da Concessionária estão no local para a retirada do veículo.

No sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, apenas a Raposo apresentava lentidão entre os kms 36 e 34, sentido São Paulo, devido ao excesso de carros. A Rodovia dos Bandeirantes tinha tráfego lento entre os kms 60 e 58, na região de Jundiaí. A Anhanguera apresentava tráfego livre nos dois sentidos.