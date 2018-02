Movimento intenso nas estradas deve começar às 15h

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário do Estado, que reforçou o policiamento e a fiscalização nas rodovias estaduais paulistas, as estradas têm aumento médio de 30% no movimento em feriados prolongados.

O Sistema Anchieta-Imigrantes funciona hoje em operação subida a partir das 10h. Está previsto que a operação normal (5x5) volte a partir da 0h de amanhã. Os horários de início e término das operações, segundo a secretaria, podem sofrer alterações por causa do volume de tráfego nas rodovias.

A CCR NovaDutra, que administra a Via Dutra, informou que o pico de trânsito deve ocorrer das 16h às 20h, quando 8 mil veículos por hora devem utilizar a via para retornar a São Paulo.