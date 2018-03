Movimento ensina na web como se defender da polícia

O material, originalmente postado na rede social pelo movimento Acampa/Ocupa Sampa, mostra, entre outras coisas, como misturar uma solução com água e xampu para diminuir os efeitos do spray de pimenta e o melhor jeito de se fazer uma máscara contra gás lacrimogêneo com uma garrafa PET.

Outra orientação é sobre o vestuário. O manifestante deve usar óculos protetor, lenço para o rosto e blusa com mangas compridas para cobrir tatuagens e proteger contra estilhaços de bombas.

Entre as considerações finais estão alertas sobre o preparo dos policiais militares. "Jogar a lata de lacrimogêneo de volta na policia só serve para deixar a área em que você está menos contaminada. Provavelmente, o gás não surtirá muito efeito nos próprios policiais, que têm treinamento e já são acostumados com o agente químico."

Além disso, a cartilha avisa que o procedimento técnico de uso das armas não letais "na maioria das vezes não é respeitado pela polícia e os PMs dispararam balas de borracha no rosto das pessoas".