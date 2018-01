Movimento é tranqüilo nas principais rodovias de São Paulo

O fluxo de veículos nas principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral do Estado era considerado normal por volta das 8 horas pelas políciais rodoviárias estadual e federal. Veja também: Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no Natal Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal As estradas que levam para o interior, como os sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares, estavam com trânsito tranquilo, de acordo com as concessionárias, assim como as rodovias Fernão Dias, Presidente Dutra, Régis Bittencourt e Ayrton Senna. Nas rodovias litorâneas, como a Rio-Santos, Mogi-Bertioga, apenas a Rodovia dos Tamoios apresentava tráfego intenso, sem pontos de paradas, em alguns trechos. Não havia registro de acidentes e a visibilidade era boa em todas as rodovias. Descida ao litoral A Ecovias, responsável pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, estima que entre 425 e 575 mil veículos devem descer em direção ao litoral neste feriado de Natal. Durante esse período, será utilizado o esquema com descida pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e da Via Anchieta e subida pelas pistas norte das duas rodovias. As famílias que pretendem deixar a cidade de ônibus também devem se preparar e chegar mais cedo aos terminais rodoviários. A estimativa da Socicam, responsável pelos Terminais Barra Funda (zona oeste), Jabaquara (zona sul) e Tietê (zona norte), é que mais de 150 mil paulistanos deixem a cidade de ônibus entre esta quarta e quinta-feira. Para reforçar a frota e não deixar de atender aos passageiros que viajam neste fim de ano, as companhias de ônibus colocarão outros 900 veículos extras nas estradas. Os destinos mais procurados têm sido Angra dos Reis e Paraty, no Estado do Rio. As passagens para essas cidades estão esgotadas até o dia 31. Outros pontos bastante disputados são as cidades do interior da Bahia, sul de Minas Gerais e Sul do País. A recomendação da Socicam é que os passageiros comprem as passagens com antecedência.