Movimento é intenso nos cemitérios de SP no dia de Finados

SÃO PAULO - Milhares de paulistanos visitam os cemitérios da cidade nesta sexta-feira, 2, feriado de Finados. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, não é possível mensurar quantas pessoas são esperadas nos cemitérios, mas polícia e agentes de trânsito foram acionados para dar mais conforto àqueles que pretendem prestar homenagens aos entes queridos.

O maior cemitério da cidade, o da Vila Formosa, zona leste, com mais de 700 mil km² de área, que recebeu cerca de 100 mil pessoas no ano passado, deve receber menos visitas este ano, por causa do feriado prolongado. A movimentação durante todo o dia de hoje, no entanto, é bastante intensa. Ainda não há estimativa de quantas pessoas passaram pelo local.

No cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona norte da capital, 3 mil pessoas já prestaram homenagem aos mortos desde esta manhã. A expectativa para o dia é de receber de 5 mil a 6 mil pessoas.

O movimento também é grande no cemitério São Luís, na zona sul da cidade, que tem mais de 300 mil m² de área. De acordo com a administração da necrópole, o ritmo de trabalho dos funcionários é intenso desde a manhã desta sexta-feira para atender aos visitantes e é difícil saber o número exato de pessoas que passaram pelo lugar.

O dia de Finados é uma celebração da igreja católica, dedicado à oração pela alma dos mortos.