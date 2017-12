Movimento é intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes

SANTOS - Quem deixou para subir a serra na manhã deste sábado, 3, está enfrentando movimento intenso de veículos, tanto na saída das cidades litorâneas, quanto na chegada à capital. Por volta das 11 horas, a Ecovias, empresa que administra as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) registrava um movimento médio de 6.100 veículos por hora na subida, enquanto 3.600 carros desciam a serra para passar o fim de semana à beira-mar, ou até mesmo para iniciar a temporada de férias na região, surpreendendo a concessionária pelo intenso movimento.

Até as 18 horas de hoje, a Ecovias manterá a operação 4 por 6. A operação subida será desencadeada a partir da meia-noite, sendo mantida até a meia-noite de amanhã, 4, quando só duas pistas da Via Anchieta estarão disponíveis para a descida, com as seis pistas da Imigrantes e mais duas da Anchieta destinadas à subida.

Da zero hora do último dia 29 de dezembro até as 11 horas deste sábado, 494 mil veículos passaram pelos guichês de pedágio do SAI, sendo que 423 mil já fizeram a viagem de volta. A concessionária calcula que o melhor horário para o retorno à capital, sem transtornos, será das 4 às 7 horas deste domingo, 4.