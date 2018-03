Movimento é intenso nas principais rodovias paulistas

A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso no sentido litoral, porém não há pontos de parada. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni também tem tráfego intenso no sentido Guarujá, mas com boa fluidez. A Anchieta segue com tráfego normal. Já na Baixada Santista, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta lentidão no sentido Praia Grande, do entre os quilômetros 287 e 284, devido a um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus. Não houve vítimas e os veículos permanecem no acostamento.

A Rodovia dos Tamoios está congestionada nos quilômetros 80 e 81, na chegada à Caraguatatuba e tem tráfego intenso nos demais trechos. A Rio-Santos também apresenta tráfego intenso, mas sem pontos de parada segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Já a Mogi-Bertioga flui bem no sentido litoral.

No sentido interior, as rodovias mais congestionadas são Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na Ayrton Senna o tráfego é lento do km 50 ao 51, na região de Mogi das Cruzes, e do km 57 ao 60, em Guararema, ambos por excesso de veículos. A rodovia Carvalho Pinto permanece com trânsito lento entre o km 73 e 77, na região de Jacareí, do km 80 ao 91, nas proximidades de São José dos Campos, e do km 116 ao 130, entre Caçapava e Taubaté.

A Rodovia Presidente Dutra tem dois trechos complicados no sentido Rio de Janeiro. Há pontos de parada entre os quilômetros 163 e 157, na região de Jacareí, e entre os quilômetros 124 e 117, na região de Caçapava.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Castelo Branco está congestionada em três pontos, totalizando 19 quilômetros de lentidão. Do km 18 ao 26, do km 33 ao 35 e do km 56 ao 65, sentido interior. A Raposo Tavares apresenta lentidão apenas entre os quilômetros 56 e 58, também no sentido interior.

A Rodovia Anhanguera apresenta lentidão entre os quilômetros 51 e 59 e a Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamentos do km 34 ao 39 e do km 47 ao 52, ambas no sentido interior. (Texto atualizado às 14h30)