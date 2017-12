Movimento é intenso nas estradas do litoral de São Paulo

O excesso de veículos causa filas na Rodovia Mogi-Bertioga, sentido Bertioga, no litoral sul de São Paulo, na manhã deste sábado,4. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), eram de mais de 30 km de lentidão no sentido Bertioga às 11h. No litoral norte a situação do trânsito também é complicada, há filas de até 20km na Rodovia Rio Santos, entre Caraguatatuba e Ubatuba.

Cerca de 122 mil veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, no sentido litoral, entre às 0h e 11h deste sábado. Durante a manhã, houve pontos de lentidão que chegaram a mais de 8km de filas por excesso de veículos. O movimento, nesse período superou o da volta para a capital. Ao todo, 113 mil veículos passaram pelas rodovias Anchieta e Imigrantes no sentido São Paulo. Segundo a Ecovias, concessionária que administra as vias, a expectativa é de no domingo, 5, cerca de 125 mil veículos voltem para São Paulo.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, houve um acidente mais cedo no quilômetro 117 da Bandeirantes, sentido capital, mas a situação já está normalizada e ambas as rodovias têm tráfego fluindo bem, de acordo com a concessionária AutoBan.

As rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Ayrton Senna, Régias Bittencourt e Fernão Dias também apresentam boas condições.