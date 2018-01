Movimento do feriado é tranquilo nos aeroportos de São Paulo

O movimento era tranquilo nos principais aeroportos paulistas na manhã desta quinta-feira, 9, feriado da Revolução Constitucionalista no Estado de São Paulo.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 9 horas, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, dos 32 voos previstos, cinco foram cancelados (15,6%). Nenhuma operação atrasou.

Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, quatro dos 35 voos programados foram cancelados (11,4%) e dois atrasaram (5,7%).

Ainda segundo a estatal, em todo o País, 19 voos foram cancelados (4,5%) e 19 sofreram atrasos superiores a meia hora (4,5%), de um total de 424 operações programadas.