Movimento de veículos na volta do feriado deve ficar mais intenso a partir das 11h

O movimento de veículos na volta do feriado deve ficar mais intenso a partir das 11 horas de hoje. A Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, prevê que cerca de 6 mil veículos por hora devem subir do litoral. A Operação Subida começa às 9 horas e termina às 2 horas de amanhã. Para quem vai trafegar pelo Trecho Sul do Rodoanel, a recomendação da Polícia Rodoviária Estadual é encher o tanque para evitar pane seca. Sobre os problemas de sinalização, a polícia encaminhou relatórios à Dersa pedindo adequação. "Também pedimos a modificação da sinalização nas rodovias que dão acesso ao Rodoanel", diz o tenente Rafael Fantini. Ontem, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) disse à imprensa que o trecho melhorou em 71% o tráfego na Avenida dos Bandeirantes na véspera do feriado.