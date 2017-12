Movimento de turistas para o litoral paulista surpreende Ecovias

Corrigida às 17h28

SANTOS - O movimento de veículos em direção às praias desde a tarde de sexta-feira,17, surpreendeu a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. Até as 13 horas deste sábado, 18, 126 mil carros já haviam descido a serra, obrigando a empresa a adotar a Operação 7 por 3, deixando apenas a Imigrantes para a subida de veículos, enquanto as duas Anchietas ficaram à disposição dos turistas.

O clima quente da Baixada Santista estimulou os visitantes a procurarem as praias logo cedo. A temperatura média esteve em torno de 34°C por volta do meio-dia, estimulando os vendedores ambulantes a exibirem seus produtos e, como não podia deixar de ser, cobrarem preços abusivos. Uma garrafa pequena de água chegava a custar R$ 4,00, na faixa de areia.

Como consequência dessa movimentação inesperada, a Ecovias já prevê problemas no retorno à capital, programando para as 14 horas deste domingo, 19, a implantação da Operação Subida, no sistema 2 por 8, ou seja, direcionando as seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta para a subida e duas pistas da Anchieta para a descida da serra. Com a permanência do calor, a previsão é de que muito mais gente venha para as cidades da Baixada e do litoral, mesmo com o início do horário de verão, quando os relógios serão adiantados em uma hora, com a perda de pelo menos uma hora de sono.