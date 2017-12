Movimento continua tranquilo nas rodovias de SP

Os motoristas que retornavam do litoral e do interior de São Paulo nesta manhã desta segunda-feira, 5, encontravam tráfego tranqüilo em todas as rodovias que cortam a cidade, segundo as polícias rodoviárias estadual e federal. O movimento era tranqüilo nas rodovias federais, como a Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra, assim como nos sistemas Anhangüera-Bandeirantes e Anchieta-Imigrantes. Já a Rodovia Castello Branco apresentava lentidão entre os kms 15 e 13, na chegada à capital, devido ao excesso de veículos. A Rodovia Raposo Tavares apresentava trânsito normal. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), as rodovias litorâneas, como a dos Tamoios e Mogi-Bertioga, estavam com o céu encoberto e neblina nos trechos de serra.