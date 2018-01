Movimento continua tranquilo nas principais estradas de SP

O movimento está tranquilo nas principais rodovias paulistas no início da tarde desta sexta-feira, 20, véspera do feriado prolongado de carnaval, segundo as polícias rodoviárias federal e estadual. Veja também: Polícia Rodoviária reforça fiscalização durante o carnaval Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Especial: conheça os sambódromos e a ordem dos desfiles De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 12h15, os sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares tinham tráfego normal. Até este horário, também não havia registros de acidentes graves ou interdições que atrapalhassem o trânsito. Segundo a Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, entre 11h e 12 horas desta sexta, cerca de 5.500 veículos desceram a serra em direção ao litoral. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de 2.300 veículos. Desde à 0 hora de quinta, quando teve início a contagem do carnaval, 73 mil veículos viajaram para a Baixada Santista. A empresa estima que entre 380 mil e 520 mil veículos desçam em direção ao litoral sul neste feriado.