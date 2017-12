O movimento continua intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) na tarde desta segunda-feira, 5, volta do feriado prolongado de ano novo. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o sistema, por volta das 18h30, o excesso de veículos ainda provocava 9 quilômetros na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, entre os quilômetros 263 e 272. Veja também: Cresce em 13,3% número de mortes em BRs no fim do ano Estradas em São Paulo registram menos mortes no réveillon Rio e Distrito Federal têm menos acidentes no réveillon Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Na última hora, 5.409 subiram a serra rumo à capital paulista e 2.709 desceram para o litoral. O sistema continua operando no esquema 4 por 6: a descida é feita pelas duas pistas da Rodovia Anchieta e a subida pelas duas pistas da Imigrantes. Nas outras estradas que cortam São Paulo, o movimento era normal, sem registros de acidentes graves, segundo as polícias rodoviárias federal e estadual.