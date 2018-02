Movimento ainda é tranquilo nas rodovias São Paulo

SÃO PAULO - O movimento de veículos nas principais rodovias que ligam São Paulo ao litoral e ao interior do Estado ainda estava tranquilo por volta das 7h30 desta terça-feira, 2. A partir das 15 horas, trânsito deve se tornar mais intenso.

As estradas que levam ao interior de São Paulo, como as dos Sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares, apresentavam tráfego normal, em ambos os sentidos. O tráfego era tranquilo também no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

Nas rodovias federais, como a Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt, a situação era a mesma, assim como nas rodovias litorâneas Mogi-Bertioga, dos Tamoios, Rio-Santos e Oswaldo Cruz.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que apresentou um congestionamento de quase 20 quilômetros na manhã do último domingo, 31, o movimento ainda estava normal, segundo a Ecovias.

A previsão é que o fluxo aumente a partir das 10 horas. Se houver a necessidade, será implantada a Operação Subida 2X8, segundo a Ecovias, que calcula que ainda restam cerca de 67 mil veículos para retornar para a capital paulista.