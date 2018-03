Móveis feitos sob encomenda para a Bloch vão a leilão Poucas empresas podem contar com o luxo de ter como sede um prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, mobiliado com mesas e cadeiras desenhadas por Sérgio Rodrigues e decorado com obras de artistas como Portinari. Excessos como esses, no entanto, couberam bem na conta da Bloch Editores - dona da TV Manchete - em sua fase de ouro, refletindo a grandiosidade e o prestígio de um dos maiores impérios de comunicação do País no século passado.