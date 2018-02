Móveis da Prefeitura vão ser catalogados Uma ferramenta vai catalogar os bens móveis patrimoniais da Prefeitura, como carros, máquinas e equipamentos de escritório. Oficializado no sábado, o Sistema de Bens Patrimoniais Móveis terá informações sobre todo material cuja durabilidade seja igual ou superior a dois anos e tenha sido adquirido de 2002 para cá. Segundo decreto publicado no Diário Oficial, ele deve ser alimentado pelos órgãos municipais de forma gradativa. A partir dele, os bens serão catalogados e receberão identificação com código de barras.