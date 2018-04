Motos são as vilãs entre os jovens A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo relaciona a grande participação dos jovens entre as vítimas do trânsito com a explosão na frota de motos na capital paulista. Metade dos acidentes de trânsito cujas vítimas tinham entre 18 e 29 anos envolveu motos.