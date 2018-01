Motos na expressa: a cada 15 segundos, uma infração Por não render multas nos primeiros dias, muitos motociclistas desrespeitaram a proibição na pista expressa da Marginal do Tietê, ontem, primeiro dia da regra. A reportagem do Estado contou o fluxo de motos no sentido Ayrton Senna na tarde de ontem, entre as 15h e 16h. Em média, uma moto passava pela pista a cada 15 segundos.