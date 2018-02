Motos em exposição eram roubadas Três motos Harley Davidson que estavam em exposição no Salão da Motocicleta, no Parque de Exposições Imigrantes, na capital, eram roubadas e foram apreendidas. A Polícia Civil prendeu dois homens acusados de roubar e adulterar as motos de luxo. As Harley Davidson tinham o chassi remarcado com numeração inexistente e recebiam nova documentação.