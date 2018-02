Motoristas sofrem onda de arrastões no Rio Motoristas foram vítimas de arrastões no Rio, na manhã de ontem. Na Avenida Brás de Pina, zona norte, oito homens armados roubaram três carros e outros pertences das vítimas. Na Avenida Marechal Rondon, nas proximidades do Morro da Mangueira, também na zona norte, assaltantes fizeram uma falsa blitz. Em Jacarepaguá, zona oeste, motoristas também foram roubados. Na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, dois homens assaltaram motoristas. Ninguém ficou ferido.