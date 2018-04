Motoristas são flagrados por transportar e descartar entulho em SP

SÃO PAULO - A Guarda Ambiental apreendeu um caminhão transportando entulho irregularmente nesta segunda-feira, 9, na Avenida Sadamu Inoue, na região de Parelheiros, zona sul de São Paulo.

O motorista do veículo foi autuado por não possuir habilitação, nem cadastro para o serviço de transporte de resíduos no Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb). O caminhão foi encaminhado para o pátio do Limpurb em São Mateus.

Ainda hoje, a Guarda Ambiental de M´Boi Mirim flagrou dois motoristas despejando entulhos de materiais de construção em área de proteção ambiental. Os caminhões foram apreendidos e levados ao pátio da Subprefeitura local. Os motoristas foram conduzidos ao 48º DP, da 2º delegacia ambiental de Cidade Dutra, na zona sul.