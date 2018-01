Motoristas são atacados por menores na Marginal do Pinheiros

Ricardo Valota, do estadao.com.br,

Munido de pedras e pedaços de pau, um grupo de adolescentes aproveitou o congestionamento, por volta das 20h30 desta terça-feira, 19, para atacar motoristas na pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Castello Branco, próximo à Avenida Juscelino Kubitschek, região do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

PMs da 3ª Companhia do 23º Batalhão foram acionados e apreenderam, ainda nas imediações, seis adolescentes, com os quais foram encontrados dinheiro, celulares, bolsas, e outros objetos, como iPod e relógios. "Quando viam que havia algum objeto exposto sobre os bancos eles se aproximavam, estouravam o vidro e roubavam o que podiam", afirmou a tenente PM Daniela Oliveira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nenhuma arma de fogo foi apreendida com os adolescentes, que foram encaminhados à delegacia do Itaim Bibi (15ºDP), onde quatro vítimas haviam comparecido até a 1h30 desta quarta-feira, 20, para registrar queixa e reaver os objetos roubados.

O destino de cada adolescente será a Fundação Casa (antiga Febem) caso os pais não compareçam e assinem um termo de responsabilidade, no qual se comprometem a ir perante a justiça com os menores assim que forem intimados.