Motoristas paulistas poderão acessar CNH digital a partir desta quinta

Motoristas de São Paulo poderão acessar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital a partir desta quinta-feira, 22, por meio de um aplicativo. A versão da CNH na tela do celular tem o mesmo valor jurídico da impressa e sua emissão é opcional.

O documento digital poderá ser acessado pelo aplicativo CNH Digital, da Serpro, empresa de tecnologia da informação do governo federal, nas lojas virtuais PlayStore para sistema Android, ou na iTunes para sistema iOS.

Para adquiri-lo, o motorista deve ter todas as informações da habilitação impressa, incluindo foto e QR Code, um código de barras em formato quadrado. A habilitação também não poderá estar vencida ou com bloqueios, como suspensão.

Caso a versão impressa da CNH ainda não tenha o QR Code, será preciso solicitar uma segunda via. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), hoje, 4,5 milhões de habilitações no Estado têm QR Code.

Veja o passo a passo

1) Verifique se na parte interna da CNH está impresso o QR Code - o código de barras em formato quadrado. As CNHs emitidas a partir de maio de 2017 já têm esse item de segurança.

2) Caso não tenha o Certificado Digital (e-CPF), o motorista deve ir a um posto do Detran-SP para fazer o cadastro, levando documento de identificação original

3) Caso já tenha e-CPF, deve fazer o cadastro no portalservicos.denatran.serpro.gov.br, na página de serviços, no menu “usuário”. Após preenchimento, receberá um SMS no celular e poderá fazer o download da CNH via aplicativo.

4) Baixe o aplicativo da CNH Digital, da Serpro, no celular. Use a senha de acesso ao portal do Denatran (o login é seu CPF) e digite o código de ativação. O aplicativo vai pedir a criação de uma senha de quatro números, que será usada sempre que acessar a CNH digital.