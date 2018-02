Motoristas pagam R$ 50 por vaga em ruas do Morumbi

Quem foi ontem ao show de Lady Gaga no Morumbi, na zona sul, teve de pagar altos preços para estacionar. Nos arredores, flanelinhas cobravam em média R$ 40 por uma vaga em via pública. Muitos também davam a opção de parar dentro de casas do bairro, a maioria com placas de aluguel ou venda.

"Está baratinho. E prometo ficar até o fim do show", dizia um flanelinha. Qualquer carro que passava com a velocidade mais baixa, à procura de vaga, era logo cercado por um grupo. "É melhor você parar por aqui. Lá embaixo estão cobrando R$ 150."

Para garantir vagas, cones e latas eram colocados ao lado de calçadas. Em entradas de condomínios, o preço era R$ 50. "Aqui seu carro fica mais seguro. Moradores não se incomodam, pode parar", tentava convencer da guarita o porteiro de um deles.

Casas para alugar viraram estacionamento improvisado. "São R$ 70, mas, se quiser, pode até vir aqui usar o banheiro", disse um guardador. Segundo ele, a casa, que parecia vazia, não estava abandonada. "Daqui a pouco o dono vai chegar. Nós dividimos o valor. Ele fica com uma metade e eu com a outra."

Em uma das residências, o guardador afirmou que até 15 carros poderiam ser estacionados. Ele se identificou como "zelador do local" e organizava os carros segundo o horário de saída dos "clientes". "É para um carro não fechar o outro."

Nos estacionamentos legalizados ao lado do estádio, o preço era padronizado: R$ 100. "É um absurdo", disse a estudante Ana Carolina Hikiti, de 22 anos. A sergipana Débora Cruz, de 38, que veio a São Paulo especialmente para o show, não acreditava nos preços. "Até vi os flanelinhas chamando para estacionar nas casas, mas fiquei com medo. Pelo menos nesse estacionamento tenho mais segurança."

Punição. Segundo o major Alencar, da Polícia Militar, viaturas circularam pela região para flagrar flanelinhas.

Até o fim da noite, 25 deles haviam sido encaminhados para o 34.º DP (Vila Sônia) segundo informações da polícia.