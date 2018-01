Motoristas levam 20 minutos para atravessar Ponte do Limão

A interdição parcial na Ponte do Limão, na Marginal Tietê, piorou o tráfego no local nesta terça-feira, 3. Com as duas faixas da direita fechadas, em ambos os lados, o motorista gastou cerca de 20 minutos para fazer o percurso. A ponte será liberada no dia 17 de novembro.

A alça de acesso da pista local, no sentido Rodovia Castello Branco, também foi bloqueada no domingo, 1, para a realização de obras. Com isso, os motoristas que passam pelo local têm de fazer um desvio pelas Ruas José Amato e Samaritá, segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A Ponte do Limão é a quarta a ser interditada de um total de cinco que ficarão fechadas parcialmente até o início de fevereiro.