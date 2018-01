Motoristas já pagam pedágio no trecho oeste do Rodoanel

Está em vigor desde 0h desta quarta-feira, 17, a cobrança de pedágio de R$ 1,20 (para carros, ou o mesmo valor por eixo para ônibus e caminhões) em 13 praças localizadas nas saídas do Trecho Oeste do Rodoanel Metropolitano Mário Covas, que interliga cinco rodovias - Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt - além de ter saídas para o Bairro Padroeira (Osasco) e Avenida Raimundo Pereira de Magalhães (zona norte da Capital). O pedágio é cobrado uma única vez, sempre nas saídas da pista, não importando a distância que o motorista percorreu no Rodoanel. A expectativa da RodoAnel, concessionária que detém a operação do trecho, de 32 km de extensão, é arrecadar cerca de R$ 200 mil diariamente, com o movimento de 145 mil veículos/dia. Os carros representam 80% desse volume de tráfego. Pelo contrato com o Estado, a concessionária deverá investir R$ 465 milhões, ao longo de 30 anos, em melhorias na pista. O deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL), que protocolou representação contra os pedágios no Ministério Público, estará ao meio-dia no Rodoanel, distribuindo panfletos contra a cobrança.