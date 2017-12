Motoristas invadem faixa exclusiva da Augusta na estreia

SÃO PAULO - Apesar do trânsito tranquilo para o horário, motoristas desrespeitaram, na tarde desta segunda-feira, 27, a faixa exclusiva para ônibus da Rua Augusta, na região da Avenida Paulista, em seu primeiro dia de funcionamento.

Durante dez minutos, a partir das 17h33, a reportagem contou 32 carros infringindo a proibição, que vale das 7 às 20 horas, entre a Alameda Itu e a Avenida Paulista, nos Jardins, na zona sul da capital. As multas só começarão a ser aplicadas a partir do dia 10 de novembro, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como antes não havia vagas de estacionamento de Zona Azul no local, não houve reclamação de comerciantes da Rua Augusta temendo perder clientes que eventualmente chegassem com seus automóveis.

Já quem usa ônibus como meio de transporte espera ver melhorias em seus deslocamentos com a nova faixa exclusiva. “Vou testar hoje pela primeira vez, mas os carros precisam respeitar”, disse a operadora cinematográfica Daniela Fava, de 37 anos, que trabalha na Rua Augusta.

O ilustrador Henrique Fontão, de 71 anos, que também usa ônibus, diz acreditar que a multa só deve começar após um período “didático”, como faz a CET. “Mas a faixa exclusiva vai ajudar muito, porque os ônibus costumam ficar parados aqui”, afirmou. Todos os coletivos observados pela reportagem no local passavam lotados.

Centro. No lado oposto da Rua Augusta, na região central, há uma faixa entre a Rua Fernando Albuquerque e a Avenida Paulista, na região central. A Rua Martins Fontes, continuação da via no centro, também ganhou uma faixa exclusiva. Ao todo, a via só para ônibus tem 1,1 quilômetro de extensão.

A multa para os condutores que invadem as faixas exclusivas é de R$ 53,20 e somam três pontos na carteira nacional de habilitação (CNH).