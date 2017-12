Motoristas enfrentam trânsito e chuva na volta a São Paulo

A rodovia dos Imigrantes é uma das rodovias mais congestionadas no acesso à capital paulista na volta do feriado prolongado de Finados. No sentido São Paulo, a Imigrantes tem sete quilômetros de lentidão na pista norte (do km 53 ao km 46) e dois na pista sul (do km 48 ao km 46). Já a rodovia Anchieta tem boas condições de tráfego nos dois sentidos. O trecho da baixada na Imigrantes tem tráfego normal nos dois sentidos. O tempo está encoberto na região, com chuva em pontos isolados e neblina no trecho de Serra, o que prejudica a visibilidade nas estradas.

Os motoristas que voltam do feriado para São Paulo enfrentam trânsito intenso nas principais rodovias do Estado, não apenas em função do excesso de carros nas estradas, mas também em razão das chuvas, que deixam as pistas escorregadias e o tráfego mais lento, segundo as concessionárias que administram as vias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Em boletim, a concessionária Ecovias informou que a pista sul da Imigrantes está bloqueada no trecho de serra, em direção ao litoral, para inversão de sentido e implantação da Operação Subida, com duas pistas para descida e oito em direção à capital (2x8). No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a descida no sentido litoral é feita somente pela pista sul da via Anchieta, enquanto a subida é realizada pelas pistas norte de ambas as rodovias.

No interior, a Castelo Branco tem dois quilômetros de congestionamento na região de São Roque, em direção à capital, do quilômetro 54 ao 52. Já na região de Itapevi, há lentidão do quilômetro 40 ao 38.

O sistema Bandeirantes-Anhanguera também tem trechos congestionados em direção à capital. A rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do quilômetro 61 ao 58, em Jundiaí, e congestionamento com tráfego parado do 16 ao 13, na chegada a São Paulo. A Anhanguera também tem três quilômetros de congestionamento no sentido capital, do 58 ao 55, em Jundiaí.

A rodovia Presidente Dutra tem dois quilômetros de lentidão na região de Taubaté, do 111 ao 114, e três quilômetros congestionados em Guarulhos, em direção a São Paulo. A Raposo Tavares (SP 270), no trecho que vai de Cotia à capital paulista, também tem lentidão.

Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), no acesso à Imigrantes, sentido São Paulo, o tráfego foi normalizado. A Cônego Domênico Rangoni também tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 250 ao 260, devido ao excesso de veículos. O DER informa que a rodovia Oswaldo Cruz, no sentido Taubaté, também está congestionada, na saída de Ubatuba e todo o trecho da serra, do quilômetro 94 ao quilômetro 78.

A Rio-Santos, no sentido Caraguá, também enfrenta congestionamento nos trechos entre os quilômetros 85 e 100 e tráfego intenso com pontos de lentidão e parada nas passagens pelas praias Maresias e Boiçucanga; entre Juqueí, Boraceia e Riviera; na saída de Bertioga e na chegada ao Guarujá.