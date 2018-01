Motoristas enfrentam lentidão no litoral norte de SP

O mau tempo e o excesso de veículos provocam lentidão na viagem de quem pretende passar o fim do ano no litoral norte de São Paulo, segundo o último boletim do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Na SP-099, a Rodovia dos Tamoios, os 82 quilômetros que ligam São José dos Campos a Caraguatatuba são percorridos em 3,5 horas em média. Às 21 horas, a demora era de três horas. A situação continua difícil no trecho paulista da Rio-Santos. De Ubatuba a São Sebastião - um percurso de 78 quilômetros - a viagem é feita em 2,5 horas. O trânsito segue intenso, mas sem lentidão, também nas estradas que levam ao litoral sul paulista, a partir do sistema Anchieta-Imigrantes e depois, na rodovia Padre Manoel da Nóbrega e Piaçaguera-Guarujá, que não têm congestionamentos e nem registraram acidentes.