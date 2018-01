Motoristas enfrentam lentidão em quatro rodovias de SP

Quatro rodovias de São Paulo reuniam pontos de lentidão às 16h50 desta terça-feira, 16, em decorrência do excesso de veículos. Quem seguia pela Presidente Dutra deparava-se com morosidade entre os Km 229 e 231, na chegada à capital paulista, e do Km 219 ao 221, em Guarulhos, no mesmo sentido. A Anhangüera estava congestionada do Km 14 ao 11, a partir do acesso à Marginal do Tietê. Veja também: O trânsito nas rodovias do DER O trânsito nas rodovias da Dersa O trânsito na Anchieta e Imigrantes O trânsito na Dutra O trânsito na Anhangüera e Bandeirantes O trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Na Castelo Branco, o tráfego estava ruim entre os Km 13 (Cebolão) e 15 (Osasco), no sentido São Paulo, e do Km 29 ao 31, na pista sentido interior, na região de Barueri. A Bandeirantes também estava parada entre os Km 13 e 15, na chegada à capital paulista. Nesta tarde, havia registro de pancadas de chuvas em boa parte das vias que ligam a capital ao litoral e interior do Estado. No Sistema Anchieta-Imigrantes, cujo movimento era normal, as chuvas atingiam a região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e o trecho de serra. Nas vias Ayrton Senna, Bandeirantes, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, a circulação era normal. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.