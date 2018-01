Motoristas enfrentam 58 km de congestionamento em SP

O motorista que trafegava pelas principais vias da capital paulista por volta das 17 horas desta segunda-feira, 1º, enfrentava 58 quilômetros de congestionamento, devido ao excesso de veículos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice representa 6,9% dos 835 quilômetros de vias monitoradas. A tendência é que a situação na cidade piore na próxima hora. Traços vermelhos representam os corredores com lentidão nesta tarde. Fonte: CET Veja também: Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores pontos de lentidão - Marginal do Tietê, na pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, desde a Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita, com 3.800 metros. - Avenida Marques de São Vicente, sentido Lapa, desde a Avenida Doutor Abraão Ribeiro até a Praça Doutor Pedro Corazza, com 3.200 metros. - Marginal do Tietê, na pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, entre as pontes Freguesia do Ó e Limão, com 2.500 metros. Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: congestionada por 1,1 quilômetro, no sentido Imigrantes, entre os viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro. - Avenida Ibirapuera: morosidade em 1,3 quilômetro, no sentido bairro, entre as avenidas Lavandisca e Bandeirantes. Zona Oeste - Avenida Rebouças: congestionada por 1,2 quilômetro, no sentido centro, desde o desemboque do Túnel Maria Carolina até a Avenida Brasil. - Ligação Leste-Oeste: lenta em 1,8 quilômetro, no sentido Lapa, desde a Avenida Alcantara Machado até a Praça Pérola Byington. Zona Leste - Radial Leste: morosidade em 1,7 quilômetro, no sentido centro, desde a Avenida Brasil até a Rua Wandenkolk. Centro - Avenida do Estado: engarrafada por 2 quilômetros, no sentido Santana, entre as ruas 31 de Março e João Teodoro. - Avenida Paulista: com lentidão em 2,2 quilômetros, no sentido Paraíso, entre as alamedas Casa Branca e Joaquim Eugenio de Lima.