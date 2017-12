Motoristas e cobradores de ônibus terão uniforme padronizado em SP

SÃO PAULO - Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo terão os uniformes padronizados. É o que estabelece um decreto publicado nesta sexta-feira, 9, pelo prefeito Fernando Haddad (PT) no Diário Oficial da Cidade. Essa direetriz já havia sido determinada por meio de uma lei editada em dezembro.

A regra valerá tanto para as empresas quanto para as concessionárias do sistema de transportes e, segundo o texto, não poderá trazer nenhum ônus para os empregados. Atualmente, nem todos os prestadores do serviço trabalham de uniforme. Essa realidade é mais comum nas cooperativas.

Segundo o decreto, "para a padronização do vestuário, fica designada a Secretaria Municipal de Transportes que, para tal finalidade, atuará em conjunto com os representantes dos trabalhadores, bem como com os concessionários e ermissionários do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros".

A pasta terá dois meses para definir as regras para o uso dos uniformes.