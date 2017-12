Motoristas e cobradores de ônibus fazem paralisação na zona sul de SP

SÃO PAULO - Os funcionários da Viação Itaim Paulista (VIP) estão em greve desde a zero hora desta terça-feira, 26, em protesto contra a morte do diretor do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo, Sérgio Augusto Ramos, assassinado na madrugada de segunda-feira, 25, enquanto fazia panfletagem em frente à empresa.

A empresa opera linhas que conectam a zona sul ao centro da capital e a SPTrans já acionou o Plano de Apoio à Empresa em Situação de Emergência (Paese), destinando 99 coletivos para suprir a falta de ônibus.

A previsão é de que a greve seja encerrada após o enterro do corpo de Ramos, que está sendo velado no cemitério Parque das Cerejeiras, na Estrada do M'Boi Mirim, próximo à garagem da empresa onde trabalhava. O sepultamento está marcado para as dez horas desta manhã.

Segundo a SPTrans, a VIP Guarapiranga tem 245 ônibus e opera 25 linhas e VIP M'Boi Mirim opera 18 linhas com 251 ônibus.